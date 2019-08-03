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У Кирилівці сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 18:36
У Кирилівці сталася стрілянина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини в одному з розважальних закладів постраждали три людини

У Кирилівці Запорізької області в одному з розважальних закладів сталася стрілянина, є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що сьогодні 3 серпня близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів стався конфлікт між відпочиваючими, були чутні постріли. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції, керівництво поліції Запорізькій області, співробітники Управління карного розшуку.

Встановлено, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями доставлені троє чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримала дівчина.

Також у Харкові на вулиці Молочної сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина. Так, невідомий біля гаража підійшов до чоловіка і вистрілив у нього, після чого зник у невідомому напрямку. Поліція відкрила справу за фактом "навмисне вбивство". Підозрюваного розшукують.

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