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У Київській області сталася стрілянина, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 13:50
У Київській області сталася стрілянина, є постраждалий
Фото: машина зловмисників (facebook.com/pol.kyivregion)

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які здійснили напад на місцевого мешканця

У Київській області вчора, 9 серпня, двоє чоловіків здійснили збройний напад на місцевого мешканця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення облуправління поліції у Facebook.

Як повідомляється, вчора ввечорі до правоохоронців звернувся охоронець супермаркету в селі Петропавлівська Борщагівка, який повідомив, що до нього за допомогою звернувся поранений чоловік. Медики діагностували у 35-річного постраждалого кульове поранення грудної клітини, живота та лівої руки.

На місці події правоохоронці встановили, що нападники втекли з місця пригоди на автомобілі Mitsubishi Pajero, для затримання зловмисників було оголошено план "Перехоплення". Нападників затримали в Обухівському районі, ними виявилися двоє жителів Харківської області, один з них раніше працював в органах внутрішніх справ. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

"Потерпілий займався купівлею та продажем акцій, працював не офіційно. Остання операція була неуспішна і він заборгував 200 тисяч доларів своїм знайомим. Коли він йшов вулицею свого села, побачив цих чоловіків біля автівки і підійшов до них. В цей час і стався на нього напад. Спочатку двоє чоловіків вирвали у нього пакет з ноутбуком, а потім один з них здійснив кілька пострілів у бік боржника і зникли на автомобілі", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Наразі за даними фактом відкрито кримінальну справу за ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві у вівторок, 6 серпня, в одному з кафе міста сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина. 

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