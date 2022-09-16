RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі пролунали вибухи: працює ППО

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 16 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи. Над містом працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Схід" у Facebook .

"Дніпро! Працює ППО! Дотримуємося заходів безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали чергового ракетного удару по Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, 11 вересня українські сили ППО збили російську ракету над Дніпропетровською областю .

Крім того,

у Дніпрі в ніч проти 10 вересня сили протиповітряної оборони збили крилату ракету російських окупантів .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроВійна Росії проти України