По Кривому Рогу завдано ракетного удару: що відомо

Вдень 16 вересня російські війська завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Вілкула .

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав міський голова. Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця прильоту. У районі удару здіймається дим. Новина доповнюється...