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У Дніпрі вирішили удосконалити мережу закладів позашкільної освіти

Новость на русском → Дніпро, Середа 24 березня 2021 11:59
У Дніпрі вирішили удосконалити мережу закладів позашкільної освіти Фото: під час засідання міськради Дніпра (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі вдосконалять мережу комунальних закладів позашкільної освіти. Їх об’єднають, тренери і викладачі продовжать працювати.

Відповідне рішення ухвалили депутати під час засідання 5-ї сесії міськради 24 березня.

Повідомляється, що низку закладів ліквідують як юридичні особи. Їх приєднають до інших закладів позашкільної освіти.

Зокрема, об’єднають міський дитячо-юнацький центр "Бригантина", будинок творчості дітей та юнацтва, будинок дитячої творчості, дитячо-юнацький центр художньої та технічної творчості, центр позашкільної роботи № 2, міську флотилію юних моряків і річковиків, центр позашкільної роботи № 3, центр позашкільної роботи та дитячої творчості "Альтаїр", центр національно-патріотичного виховання, станцію юних натуралістів, станцію юних техніків, дитячо-юнацький центр.

"З профільних вони стануть комплексними закладами позашкільної освіти. Завдяки цьому вихованці, не змінюючи територіально заклад, зможуть розвивати здібності й таланти не за деякими, а усіма напрямами позашкілля. Окрім того, гуртки стануть більш мобільними. У міських позашкільних закладах з дітьми продовжуватимуть працювати педагоги, визнані народні майстри та профільні фахівці", - повідомили в управлінні молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики міськради.

Окрім того, закладам позашкільної освіти надаватиметься право фінансового адміністрування: перехід до нового формату роботи, орієнтація на реальні потреби вихованців і педагогічного колективу.

Таким чином, переконані депутати, автономія підвищить "економічну ефективність" закладу, можна буде залучати додаткові кошти, самостійно закуповувати товари, розраховуватися за роботи, послуги тощо.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі відкрили перший STEM-кабінет. Він розташувався у гімназії № 3, що по вул. Гулі Корольової.

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