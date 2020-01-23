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У Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експерименти з петардами

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 16:38
У Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експерименти з петардами
Фото з місця події (dp.npu.gov.ua)

Дівчина отримала несумісні з життям травми через вибух на балконі

У четвер, 23 січня, в лікарні Дніпра імені Мечникова загинула 17-річна дівчина через експеримент з вибухом петард на балконі квартири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook заступника головного лікаря лікарні Олександра Толубаева.

За його словами, дівчину доставили у вкрай важкому стані. Також постраждав 32-річний чоловік, якому відірвало по лікоть руку. Він розповів поліцейським, що вирішив підірвати на балконі одночасно велику кількість петард.

"Вибухова черепно-мозкова травма, перелом кісток склепіння та основи черепа, металеві уламки пошкодили життєво важливі ділянки мозку. Нейрохірурги та анестезіологи понад добу боролися за життя потерпілої, але 23 січня о 9:00 дівчина померла", - повідомив Толубаев.

У місцевій поліції повідомили, що вибух стався 21 січня ввечері в одній з квартир Дніпра по вулиці Софії Ковалевської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті якої загинули двоє людей. У результаті водій та пасажирка Opel Omega загинули на місці. Рятувальники за допомогою спецтехніки діставали тіла загиблих.

Раніше в Харківській області на узбіччі автодороги Дергачі - Козача Лопань виявили тіла двох загиблих чоловіків з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями.

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