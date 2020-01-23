В Днепре погибла 17-летняя девушка из-за эксперимента с петардами

Фото с места происшествия (dp.npu.gov.ua)

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы из-за взрыва на балконе

В четверг, 23 января, в больнице Днепра имени Мечникова погибла 17-летняя девушка из-за эксперимента со взрывом петард на балконе квартиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя главного врача больницы Александра Толубаева.

По его словам, девушку доставили в крайне тяжелом состоянии. Также пострадал 32-летний мужчина, которому оторвало по локоть руку. Он рассказал полицейским, что решил взорвать на балконе одновременно большое количество петард.

"Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Нейрохирурги и анестезиологи больше суток боролись за жизнь пострадавшей, но 23 января в 9:00 девушка умерла", - сообщил Толубаев.

В местной полиции сообщили, что взрыв произошел 21 января вечером в одной из квартир Днепра по улице Софьи Ковалевской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли двое людей. В результате водитель и пассажирка Opel Omega погибли на месте. Спасатели с помощью спецтехники доставали тела погибших.

Ранее в Харьковской области на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань обнаружили тела двух погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями.