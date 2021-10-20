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У Дніпрі підбили підсумки чергової сесії міської ради

Автор: Наталія Гурковська

20 жовтня у Дніпрі відбулася одинадцята сесія міськради. Засідання минуло без розбіжностей думок в основних блоках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Серйозним було обговорення питань щодо зелених зон. Фракція «Пропозиція» поставила на голосування пропозицію надати протокольне доручення органам міської ради щодо перевірки зелених зон. Зокрема, об’єктів, що розташовані у прибережній зоні", - сказав Санжара.

За його словами, протягом 2005-2014 років було зведено чимало об’єктів у прибережній зоні. Це викликає невдоволення людей.

Тож під час сесії була підтримана ініціатива щодо перевірки зелених зон, а також законності отримання технічних умов та підключення збудованих там об’єктів до води і каналізації.

"Це означає, що ми проведемо величезну роботу зі звільнення зелених зон. Таке рішення підтримали всі депутати, крім двох фракцій, - "Слуга народу" і "Громадська сила", - додав секретар міськради.

Як повідомлялось, ще одне рішення стосувалося житломасиву "Перемога-6", де мешканці обурилися початком будівництва Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру. Депутати, крім двох фракцій, проголосували за заборону зведення та зобов’язали забудовника провести громадські слухання щодо місця розміщення планованого об’єкта.

Зі свого боку, виступаючи в сесійній залі, мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що лад наводитимуть по всій території набережної - без винятків.

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