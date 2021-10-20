В Днепре подвели итоги очередной сессии городского совета

"Серьезным было обсуждение вопросов зеленых зон. Фракция "Пропозиция" поставила на голосование предложение предоставить протокольное поручение органам городского совета по проверке зеленых зон. В частности, объектов, расположенных в прибрежной зоне", - сказал Санжара.

По его словам, в течение 2005-2014 годов было построено немало объектов в прибрежной зоне. Это вызывает недовольство людей.

Поэтому во время сессии была поддержана инициатива по проверке зеленых зон, а также законности получения технических условий и подключения построенных там объектов к воде и канализации.

"Это означает, что мы проведем огромную работу по освобождению зеленых зон. Такое решение поддержали все депутаты, кроме двух фракций - "Слуга народа" и "Гражданская сила", - добавил секретарь горсовета.