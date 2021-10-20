У Дніпрі ввели заборону на будівництво в районі набережної

Під час сесії 20 жовтня депутати міськради Дніпра проголосували за призупинення землевідведень, а також будь-якого нового будівництва в районі міської набережної. Мова йде про всіх ділянках вздовж набережної річки Дніпро, каналу озера Московського і річки Самара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Крім того, прийняте рішення передбачає проведення перевірок і скасування технічних умов для закладів громадського харчування, що знаходяться там. Примітно, що в цю категорію потрапляють, в тому числі, ресторани "Барон Разгуляєв", "Ріо", "Міміно", до яких має відношення низка міських депутатів.

Коментуючи прийняте рішення, мер Дніпра Борис Філатов, який також є одним з авторів ініціативи, назвав це політичним айкідо до тих, хто видає власні майнові претензії за інтереси територіальної громади.

"Ви повинні розуміти, що набережна - одна. І якщо ми будемо наводити порядок, то будемо робити це скрізь. Ви повинні замислюватися про наслідки. У мене немає на набережній майнових інтересів. А у вас вони є", - сказав Борис Філатов.

Як відомо, раніше будівництво водноспортивної бази підготовки по водно-веслувальних видах спорту Всеукраїнського реабілітаційно-відновного спортивного центру на житловому масиві Перемога-6 викликало обурення мешканців прилеглих будинків. Люди зажадали припинити будівництво і провести громадські слухання.

В результаті мер Дніпра Борис Філатов і депутати від партії "Пропозиція" запропонували проект рішення щодо наведення порядку на всій міській набережній.

У разі з будівництвом на Перемозі, якщо землекористувач не проведе громадські слухання до 19 грудня цього року або жителі не підтримають цю ініціативу, договір оренди землі розірвуть.