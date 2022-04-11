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У Дніпрі підтвердили збиття ворожого літака

Фото: Збитий російський літак (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відзвітував про 47-й день спротиву російській агресії в регіоні. Зокрема, він підтвердив збиття літака РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис голови облради у Facebook.

"Також на підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!" – написав Лукашук.

Він також підсумував день, який в цілому виявився мирним для Дніпропетровщини. Область продовжила приймати гуманітарні вантажі та переселенців із зони бойових дій. На території області нині перебувають 55 тисяч внутрішньох переміщених осіб.

Напередодні російські окупанти випустили по Дніпропетровській області понад десяток ракет. Як наслідок, знищено кілька об'єктів інфраструктури, зокрема, аеропорт Дніпра.

Нагадаємо, що в Офісі президента анонсували майбутній "ключовий момент" війни проти РФ.

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