UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре подтвердили сбитие вражеского самолета

Фото: Сбитый российский самолет (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорцив

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отчитался о 47-м дне сопротивления российской агрессии в регионе. В частности, он подтвердил сбитие самолета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост председателя облсовета в Facebook.

"Также на подлете в Днепропетровскую область сегодня был сбит вражеский самолет, летевший со стороны Донецкой области. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!" – написал Лукашук.

Он также подытожил день, который в целом оказался мирным для Днепропетровской области. Регион продолжил принимать гуманитарные грузы и переселенцев из зоны боевых действий. На территории области ныне находятся 55 тысяч внутренних перемещенных лиц.

Накануне российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области свыше десятка ракет. Как следствие, уничтожены несколько объектов инфраструктуры, в частности, аэропорт Днепра.

Напомним, что в Офисе президента анонсировали предстоящий "ключевой момент" войны против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнепрДнепропетровская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины