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Змінить Україну, Росію і Захід. Єрмак анонсував "ключовий момент" війни

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 21:34
Змінить Україну, Росію і Захід. Єрмак анонсував "ключовий момент" війни Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо ймовірної битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Глава президентської канцелярії назвав прийдешню битву за Донецьку та Луганську області "ключовим моментом війни". На його переконання, цей воєнний епізод змінить Україну, РФ і Захід.

"Для України – це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій. Для Кремля ця битва – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини", – написав Єрмак.

За його словами, Захід, як і Україна, не може собі дозволити програти. Тож перемога українських військ залежатиме "від швидкості прийняття рішень по зброї" Заходом.

Нагадаємо, що Євросоюз вирішив нарощувати постачання озброєнь до України.

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