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У Сумській області хвора на COVID-19 вчинила самогубство в лікарні

Глухівський район, Четвер 12 листопада 2020 17:43
У Сумській області хвора на COVID-19 вчинила самогубство в лікарні
Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області в середу, 11 листопада, в одній з лікарень Глухівського району сталося самогубство пацієнтки з підтвердженим COVID-19. Мешканка Глухівського району ввечері повісилася в лікарні.

Про це РБК-Україна повідомили у поліції Глухівського району.

Як розповіли правоохоронці, 53-річна жінка була доставлена у лікарню 10 листопада з позитивним тестом на коронавірус та двосторонньою пневмонією. На момент госпіталізації вона не перебувала у тяжкому стані.

"Жінку знайшла сусідка по палаті. Повісилася вона в туалеті. Після чого покликали персонал. Персонал повідомив керівництво лікарні, а керівництво звернулося в поліцію. Ні персонал, ні родичі нічого підозрілого (у поведінці жінки перед самогубством - ред.) не помітили", - зазначили в поліції.

Причини самогубства невідомі. Поліція порушила кримінальне провадження з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне убивство з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, у жовтні за один тиждень сталися два випадки самогубства пацієнтів з COVID-19 у лікарнях Києва. Обидва пацієнти вистрибнули у вікно та загинули від отриманих травм.

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Новини України Надзвичайні події самогубствоСумская областьбольницаКоронавірус

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