У Дніпрі обстріляли авто голови ради адвокатів Дніпропетровської області

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По автомобілю було здійснено кілька пострілів з пневматичної рушниці, пошкоджено дах авто

У Дніпрі невідомі обстріляли автомобіль голови ради адвокатів Дніпропетровської області Тетяни Лещенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної асоціації адвокатів України.

Повідомляється, що 25 січня близько години ночі невідомі здійснили постріли з травматичної зброї по вікнах автомобіля, в якому Лещенко під'їжджала до будинку. У результаті інциденту пошкоджено автомобіль, в машині ніхто не постраждав.

Напад на голову ради адвокатів регіону стався напередодні конференції адвокатів Дніпропетровської області, яка проходить 25 січня.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області підтвердили факт нападу. Встановлено, що по автомобілю Лещенко було здійснено кілька пострілів з пневматичної рушниці, пошкоджено дах авто.

В даний час правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід нападникам на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова. Інцидент стався 16 листопада, один з нападників хлюпнув в обличчя голови ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.