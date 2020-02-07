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У Дніпрі чоловік помер від вірусної пневмонії

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 15:29
У Дніпрі чоловік помер від вірусної пневмонії
Ілюстративне фото (УНІАН)

63-річного пацієнта доправили до лікарні після 15 днів домашнього лікування

У Дніпрі в лікарні від вірусної пневмонії, викликаної грипом, помер 63-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. Мечникова Сергія Риженка, пацієнта доправили до лікарні після 15 днів домашнього лікування.

"На жаль, легені пацієнта були в такому стані, що вилікувати їх просто було неможливо. Не дивлячись на те, що чоловік вживав необхідних висококласні препарати, тенденція зберігалася одна - він потихеньку втрачав імунітет, у нього знижувалися дихальні функції", - повідомив Риженко.

У Дніпрі чоловік помер від вірусної пневмоніїФото: Сергій Риженко (dnepr.info)

Зазначається, що наразі лабораторно неможливо встановити, який саме вірус викликав ускладнення. Адже виділити його можна максимум протягом 5 діб від початку захворювання.

За інформацією "Укрінформу", зараз лікарі борються за здоров’я ще трьох пацієнтів із подібною патологією. Двоє з них перебувають в реанімації, одна жінка почала одужувати і знаходиться у відділенні пульмонології.

Нагадаємо, у школах Житомира вдруге продовжили карантин через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Також повідомлялося, що всі школи Полтави були закриті на карантин через поширення грипу. Карантин у навчальних закладах оголошено з 5 до 10 лютого.

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