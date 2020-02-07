В Днепре мужчина скончался от вирусной пневмонии

Иллюстративное фото (УНИАН)

63-летнего пациента доставили в больницу после 15 дней домашнего лечения

В Днепре в больнице от вирусной пневмонии, вызванной гриппом, умер 63-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, пациента доставили в больницу после 15 дней домашнего лечения.

"К сожалению, легкие пациента были в таком состоянии, что вылечить их просто было невозможно. Несмотря на то, что мужчина принимал необходимые высококлассные препараты, тенденция сохранялась одна - он потихоньку терял иммунитет, у него снижались дыхательные функции", - сообщил Рыженко.

Фото: Сергей Рыженко (dnepr.info)

Отмечается, что сейчас лабораторно невозможно установить, какой именно вирус вызвал осложнения. Определить его можно максимум в течение 5 суток от начала заболевания.

По информации "Укринформа", сейчас врачи борются за здоровье еще 3 пациентов с подобной патологией. Двое из них находятся в реанимации, одна женщина начала выздоравливать и находится в отделении пульмонологии.

Напомним, в школах Житомира во второй раз продлили карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также сообщалось, что все школы Полтавы были закрыты на карантин из-за распространения гриппа. Карантин в учебных заведениях объявлен с 5 до 10 февраля.