У Дніпрі на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах

Влада Дніпра з 3 квітня посилюють обмежувальні заходи на період карантину для боротьби з поширенням коронавіруса. Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, з п'ятниці у місті будуть закриті всі парки, а також вводиться заборона на ремонт у багатоквартирних будинках.

"З 3 числа ми закриваємо громадські місця, парки. Люди сприймають це погано, але ми ведемо роз'яснювальну роботу. На жаль, треба потерпіти. Плюс ми забороняємо у багатоквартирних будинках ремонт. Ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками і перфораторами. Це не стосується новобудов, але в багатоквартирних будинках доведеться потерпіти", - повідомив Філатов.

Також мер Дніпра повідомив, що за 31 березня в місті були оштрафовані п'ять чоловік на 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів.

Крім цього місцева влада просить храми надати список постійних парафіян, яким планується розвозити великодні продуктові набори, які централізовано освятять батюшки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за похід в магазин без маски.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд у місто у зв'язку з поширенням коронавіруса. Також у місті закривають парки, дитячі, ігрові і спортивні майданчики.