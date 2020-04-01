В Днепре на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах

Власти Днепра с 3 апреля ужесточают ограничительные меры на период карантина для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, с пятницы в городе будут закрыты все парки, а также вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

"С 3 числа мы закрываем общественные места, парки. Люди воспринимают это плохо, но мы ведем разъяснительную работу. К сожалению, нужно потерпеть. Плюс мы запрещаем в многоквартирных домах ремонт. Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Это не касается новостроек, но в многоквартирных домах придется потерпеть", - сообщил Филатов.

Также мэр Днепра сообщил, что за 31 марта в городе были оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер.

Кроме этого местные власти просят храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируется развозить продуктовые пасхальные наборы, которые централизовано освятят батюшки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за поход в магазин без маски.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске со 2 апреля ограничивают въезд в город в связи с распространением коронавируса. Также в городе закрывают парки, детские, игровые и спортивные площадки.