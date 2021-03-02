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Філатов: саме місцеве самоврядування є шляхом досягнення справжньої децентралізації

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 14:52
Філатов: саме місцеве самоврядування є шляхом досягнення справжньої децентралізації Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Поява Муніципального кодексу дозволить створити чіткі правила гри, в першу чергу, у фінансових питаннях. Держава повинна передати непритаманні їй функції громадам: право екологічного контролю та адміністрування місцевих податків, геокадастр, інститут третейських суддів та створення муніципальної поліції безпеки.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час свого відеозвернення.

Він наголосив про необхідність ухвалення Муніципального кодексу і чіткого розподілу повноважень між центральною владою і місцевим самоврядуванням.

На його думку, зараз, коли ініціатива нарешті отримала відгук на державному рівні, а в її обговорення включився і президент, дуже важливо, щоб цей процес не намагалися "заговорити" його підлеглі.

"Ми не можемо загубити суть конструктивного діалогу за марною працею. Від заходу до сходу нашої країни лідери територіальних громад та депутати розуміють - нам нема чого ділити. Тому що саме місцеве самоврядування є шляхом досягнення справжньої децентралізації. Від цього залежать комфорт і благо людей - мешканців великих міст і маленьких селищ", - сказав Філатов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мера Дніпра Бориса Філатова обрано главою регіонального відділення Асоціації міст України у Дніпропетровській області. Його призначення одноголосно підтримали голови та уповноважені представники 27 міст і ОТГ області.

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