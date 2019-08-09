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Біля Станиці Луганської зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 14:57
Біля Станиці Луганської зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, є постраждалі
Фото: місце події (facebook.com/csomvd)

В результаті ДТП постраждали 8 людей

У Луганській області біля Станиці Луганської на трасі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого постраждали вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За попередньою інформацією, водій фури Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом Renault.

Наголошується, що мікроавтобусом перевозили пасажирів зі Станиці Луганської в Сєвєродонецьк. У результаті аварії семеро пасажирів Renault і водій фури отримали тілесні ушкодження.

На даний момент правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 липня в Харківській області сталося ДТП за участю автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції, який їхав на виклик з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

Крім того, у Чернівецькій області сталася аварія з мікроавтобусом - машина з'їхала на узбіччя і перекинулася. Травми отримала 8-річна дівчинка.

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