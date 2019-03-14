У Дніпрі госпіталізували 12 школярів

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У Дніпрі понад 500 учнів однієї школи не з'явилися на уроки

Поліція проводить перевірку за фактом погіршення самопочуття школярів у місті Дніпро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що 14 березня на навчання в школу в Шевченківському районі не з'явилися 512 учнів з 904. За неофіційною інформацією, 94 з них поскаржилися на погане самопочуття, 12 школярів госпіталізували в лікарню. Їм надається медична допомога.

В даний час в школі працюють співробітники відділу ювенальної превенції ГУНП в Дніпропетровській області. Також на місце виїхала санепідемстанція, яка з'ясовує причини погіршення самопочуття школярів.

Інформацію за даним фактом внесено до журналу єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров'я дітей та інші обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Баришівському районі Київської області вісім школярів госпіталізовані із симптомами отруєння після поїздки на шкільному автобусі. Автобус віз дітей у школу села Морозівка. У поліції повідомили, що "школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка". За даним фактом було відкрито кримінальну справу.