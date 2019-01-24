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У Київській області після поїздки на шкільному автобусі госпіталізували дітей

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 13:44
У Київській області після поїздки на шкільному автобусі госпіталізували дітей
Ілюстративне фото (УНІАН)

У лікарні з отруєнням знаходяться вісім дітей, двоє з них у реанімаційному відділенні

У Баришівському районі Київської області вісім школярів госпіталізовані з симптомами отруєння після поїздки на шкільному автобусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що автобус віз дітей у школу села Морозівка.

"Школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка", - повідомили в поліції.

В медичному закладі знаходяться вісім дітей, двоє - в реанімаційному відділенні.

В даний час поліцейські встановлюють місцезнаходження шкільного автобусу та перевізника, який відповідає за технічний стан автотранспорту. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі в школі №122 учень розпилив перцевий балончик під час уроку. Зокрема, школяр розпорошив балончик в напівпідвальному приміщенні біля класу музики та образотворчого мистецтва під час уроку. Вчителі, які відчули їдкий запах, викликали швидку, поліцію і рятувальників. Дітей евакуювали.

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