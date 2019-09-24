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У Дніпрі в ДТП загинула людина

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 09:23
У Дніпрі в ДТП загинула людина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП у Дніпрі також постраждала ще одна людина

У Дніпрі водій автомобіля Chevrolet Evanda здійснив наїзд на електроопору, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталась на з’їзді з Кайдацького мосту у Амур-Нижньодніпровському районі. Водій автомобілю Chevrolet Evanda, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

У Дніпрі в ДТП загинула людинаФото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

"Пасажира легковика каретою швидкої медичної допомоги направлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ДТП у Житомирській області, в результаті якого загинули 9 людей. Водій вантажівки врізався в маршрутку, яка стояла на узбіччі дороги. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, водія вантажівки, який врізався в автобус, поліцейські затримали. Він був одним з постраждалих в результаті аварії.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці ДТП у Житомирській області. Всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.

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