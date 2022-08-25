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"Дніпро-1" розгромно програв на Кіпрі та вилетів до Ліги конференцій

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Ларнака, Четвер 25 серпня 2022 20:52
"Дніпро-1" розгромно програв на Кіпрі та вилетів до Ліги конференцій Фото: Черговий пропущений "Дніпром-1" м'яч від АЕКа (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 завершився для "Дніпра-1" розгромною поразкою від АЕКа з Ларнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

АЕК Ларнака – СК "Дніпро-1" – 3:0

Голи: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Енглезу, 78

На матч на середземноморському острові "спортклубівці" вийшли з наміром відігратися за номінально домашню поразку. Але в стартовий відрізок "Дніпро-1" створив лише одну нагоду – Довбик змістився до півкола штрафного з флангу й пробив поруч зі стійкою.

Зате АЕК відкрив рахунок на 21-й хвилині. Це Дюрчо після дриблінгу на лівому краю атаки пробив у напрямку воріт і забив із допомогою рикошету. Пропущений м'яч змусив гостей додати. Свої нагоди мали Бланко, Сваток, Піхальонок (двічі), але щоразу "спортклубівцям" чогось бракувало.

Натомість "жовто-зелені" забили вдруге в роздягальню. Дюрчо прострілив уздовж воріт, а після метушні в районі воротарського майданчика Лопеш розстріляв голкіпера "Дніпра-1" з кількох метрів.

Перебіг другої половини нагадав сценарій першого тайму. Дніпровці намагалися битися за престиж і створили ще кілька моментів. Той же Гуцуляк пробив головою над воротами, а Громов із відскоком від газону вдарив поруч зі стійкою.

А забив знову АЕК. На 78-й хвилині Енглезу вдало замкнув ще один фланговий простріл Дюрчо – 3:0. Повне фіаско на виїзді відправило СК "Дніпро-1" до Ліги конференцій. Жеребкування третього за рангом єврокубка відбудеться 26 серпня.

Нагадаємо, що київське "Динамо" зазнало розгрому в Португалії та вилетіло до Ліги Європи.

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