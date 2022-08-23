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"Динамо" без шансів розгромно програло "Бенфіці" та вилетіло до Ліги Європи

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Лісабон, Вівторок 23 серпня 2022 23:52
"Динамо" без шансів розгромно програло "Бенфіці" та вилетіло до Ліги Європи Фото: Артем Бєсєдін та його партнери "розчинилися" на полі (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Поразкою з великим рахунком завершився виїзд київського "Динамо" до Лісабона на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

"Бенфіка" – "Динамо" – 3:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Отаменді, 27, Р. Сілва, 40, Нерес, 42

Попри сподівання фанатів українського гранда, з перших хвилин вперед полетіли господарі. "Орли" втиснули "Динамо" до власного штрафного майданчика та почали нагнітати ситуацію біля воріт Бущана. Забити "Бенфіка" могла вже на 4-й хвилині, та Сілві забракло влучності.

Подвигом для "біло-синіх" став сам факт переходу центральної лінії. Перспективний же штрафний змарнував Шапаренко, який вирішив бити з неочевидної позиції метрів за 35 до воріт і влучив у стінку. У відповідь лісабонці наростили тиск і змарнували нагоди зусиллями Отаменді, Грімальдо та Нерес.

Довго щастити "Динамо" не могло. Злам стався на 27-й хвилині: Нерес подав із правого флангу, а досвідчений Отаменді головою замкнув дальню стійку. А перед перервою "Бенфіка" добила киян двома голами впродовж трьох хвилин.

Спочатку "привіз" Сирота. Оборонець точною передачею у власний штрафний майданчик знайшов... Сілву, який радо скористався подарунком центрбека. А на 42-й "орли" зразково розігнали контратаку, яку обвідним ударом із кута карної зони завершив Нерес. Із зони того ж Сироти.

Після такого шоку за 15 хвилин другий тайм перетворився у формальність. Дефіцит на п'ять м'ячів за підсумками двох матчів мав спровокувати вихід відразу після перерви бодай одного-двох нових "динамівців". Тим більше, Мірча Луческу раніше так бідкався щодо браку досвіду.

Та перші заміни "Динамо" провело лише на 64-й хвилині – на полі з'явилися Дубінчак і Ванат. Пізніше до них долучилися Тимчик і Царенко, які отримали "аж" по 3 хвилини ігрового часу.

Натомість момент "біло-сині" створили якраз перед першою подвійною заміною. Щоправда, з нічого. Сидорчук помітив необачний вихід Влаходімоса з воріт і "зарядив" із центра поля, але не влучив у площину.

&quot;Динамо&quot; без шансів розгромно програло &quot;Бенфіці&quot; та вилетіло до Ліги Європи

Насправді ж "Бенфіка" була ближчою до того, щоб зробити рахунок геть непристойним. Бущан дивом відбив удар Гонсалвеша зі штрафного, а Маріу банально промахнувся після флангового прострілу. Влучив у голкіпера "Динамо" і Фернандес...

Зрештою, матч завершився зі справедливими цифрами на табло. У сезоні 2022/23 "Динамо" гратиме в груповому етапі Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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