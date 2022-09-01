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"Шахтар" повернув до України екс-зірку УПЛ

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 11:08
"Шахтар" повернув до України екс-зірку УПЛ Фото: Мар'ян Швед опинився в "Шахтарі" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" продовжив український вектор підсилення команди. Вітчизняний гранд повернув на батьківщину з Європи нападника Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець львівських "Карпат" повернувся до Прем'єр-ліги. Він не зміг закріпитися в чемпіонатах Іспанії, Шотландії та Бельгії.

Швед уклав із "гірниками" контракт на 5 років. Бельгійський "Мехелен" отримав за нього орієнтовно 1 млн євро. За "Шахтар" фланговий нападник виступатиме під 9-м номером.

Саме під керівництвом нинішнього головного тренера донеччан Ігора Йовічевіча Швед дебютував на професіональному рівні. У сезоні 2014/15 він провів перші поєдинки в складі "Карпат". Усього в складі "біло-зелених" зіграв 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Цього літа "Шахтар" повернув із Європи вже четвертого українця. Раніше лави "гірників" поповнили оборонець Михайліченко ("Андерлехт") та вінгери Петряк ("Фехервар") і Зубков ("Ференцварош").

До слова, напередодні "Динамо" оформило перехід Кабаєва з луганської "Зорі".

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