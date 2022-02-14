"Дніпро-1" підписав контракт з бразильським захисником
Фото: Габріель Бусанелло (scdnipro1.com.ua)
СК "Дніпро-1" уклав контракт з бразильським захисником Габріелем Бусанелло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт СК "Дніпро-1".
23-річний захисник Габріель Бусанелло перейшов з бразильського клубу "Шапекоенсе".
Бразильський лівий захисник підписав орендну угоду з дніпровським клубом до завершення 2022 року з правом подальшого викупу контракту. В складі спортклубівців Габріель виступатиме під номером 6.
Після 18 зіграних турів "Дніпро-1" посідає третє місце в УПЛ.
Нагадаємо, "Динамо" отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.