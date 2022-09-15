"Дніпро-1" переграв "Аполлон" на Кіпрі та оформив першу перемогу в єврокубках

Упевненою перемогою СК "Дніпро-1" завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій 2022/23 проти "Аполлона" з Лімасола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга конференцій, груповий етап, 2-й тур
Група E
"Аполлон" – "Дніпро-1" – 1:3
Голи: Піттас, 58 – Рубчинський, 11, Довбик, 26, 45
Розпочався матч на зустрічних курсах. Проте, швидкий м'яч вдалося оформити "спортклубівцям". На 11-й хвилині дніпровці спрямували атаку з правого флангу до центру, звідки Гуцуляк розрізним пасом вивів на оперативний простір Довбика, а той відкинув ліворуч Рубчинському – хавбек був точним.
Гол не змінив хід подій. Обидві команди продовжили грати без центра поля, намагаючись відповідати атакою на кожен випад опонента. Саме так "Дніпро-1" забив вдруге. "Спорклубівці" контролювали м'яч з хвилину, перевели сферу з флангу на фланг, а потім вибухнули комбінацією з виведенням Довбика на ударну позицію. Форвард знущальницьки посадив на п'яту точку оборонця і відправив м'яч у порожні ворота.
Другий гол трохи заспокоїв гру. Небезпеки біля воріт обох колективів значно поменшало. Та прямісінько перед перервою дніпровці забили втретє. Це Довбик обіггрався з Бузанелло на вході в штрафний та пробив повз кіпера з кількох метрів – 0:3!
Старт другої половини був за "Аполлон". Кіпріоти кинули всі сили на те, щоб розмочити рахунок у протистоянні. Зрештою, тиск "біло-синіх" дав плоди на 58-й хвилині, коли Піттас із меж карної зони в один дотик замкнув подачу партнера з правого флангу.
Та розвинути свій успіх господарі не змогли. Звісно, "Аполлон" був сповнений бажання відігратися. Та щоразу Піттасу, Кабралу та іншим чогось бракувало – вдалої комбінації, останньої передачі, акцентованого удару. Була нагода і в "Дніпра-1", але Гуцуляк забарився з ударом після скидки Довбика й змарнував момент.
У кінцівці поєдинку "Аполлон" і "Дніпро-1" обмінялися невикористаними гольовими можливостями. Довбик не зміг оформити хет-трик, пробивши в руки голкіпера з кута штрафного майданчика. Натомість Кір'яку зі стандарту поцілив у стійку!
Та змінити рахунок уже не судилося. Отже, "Дніпро-1" здобув першу в клубній історії перемогу в європейських турнірах і вийшов на друге місце в групі E (3 очки). У лідерах – АЗ "Алкмаар" із шістьма пунктами.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та АЕКа в групі Ліги Європи.
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