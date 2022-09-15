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"Днепр-1" обыграл "Аполлон" на Кипре и оформил первую победу в еврокубках

Фото: Артем Довбик стал главным героем "Днепра-1" (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой СК "Днепр-1" завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций 2022/23 против "Аполлона" из Лимассола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, групповой этап, 2-й тур

Группа E

"Аполлон" – "Днепр-1" – 1:3

Голы: Питтас, 58 – Рубчинский, 11, Довбик, 26, 45

Начался матч на встречных курсах. Однако быстрый мяч удалось оформить "спортклубовцам". На 11-й минуте днепровцы направили атаку с правого фланга в центр, откуда Гуцуляк разрезным пасом вывел на оперативное пространство Довбика, а тот cбросил налево Рубчинскому – хавбек был точным.

Гол не изменил ход событий. Обе команды продолжили играть без центра поля, пытаясь отвечать атакой на каждый выпад оппонента. Именно так "Днепр-1" забил во второй раз. "Спорклубовцы" контролировали мяч с минуту, перевели сферу с фланга на фланг, а затем взорвались комбинацией с выводом Довбика на ударную позицию. Форвард издевательски усадил на пятую точку защитника и отправил мяч в пустые ворота.

Второй гол немного успокоил игру. Опасности у ворот обоих коллективов значительно поубавилось. Но прямо перед перерывом днепровцы забили в третий раз. Это Довбик обыгрался с Бузанелло на входе в штрафную и пробил мимо кипера с нескольких метров – 0:3!

Старт второй половины был за "Аполлоном". Киприоты бросили все силы на то, чтобы размочить счет в противостоянии. В конце концов, давление "бело-синих" дало плоды на 58-й минуте, когда Питтас из пределов штрафной в одно касание замкнул подачу партнера с правого фланга.

Но развить свой успех хозяева не смогли. Конечно, "Аполлон" был полон желания отыграться. Но каждый раз Питтасу, Кабралу и другим чего-то не хватало – удачной комбинации, последней передачи, акцентированного удара. Была возможность и у "Днепра-1", но Гуцуляк замешкался с ударом после скидки Довбика и упустил момент.

В концовке поединка "Аполлон" и "Днепр-1" обменялись неиспользованными голевыми возможностями. Довбик не смог оформить хет-трик, пробив в руки голкипера с угла штрафной. В свою очередь Кирьяку со стандарта попал в стойку!

Но изменить счет уже было не суждено. Итак, "Днепр-1" одержал первую в клубной истории победу в европейских турнирах и вышел на второе место в группе E (3 очка). В лидерах – АЗ "Алкмаар" с шестью пунктами.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и АЕКа в группе Лиги Европы.

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