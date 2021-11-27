"Дніпро-1" декласував "Ворсклу" в матчі за третє місце УПЛ

Обидва клуби після екватора чемпіонату мали по 31 очку, але полтавці були вищими і посідали третє місце через кращу різницю голів.

Але тут дніпряни відразу показали, що налаштовані третє місце відвоювати. Господарі шокували гостей вже на 8-й секунді матчу, коли Гуцуляк результативно завершив довгий закид зі своєї половини від Нельсона - 1:0.

Правда, всі головні події матчу сталися вже після перерви. "Дніпру-1" вдалася забійна 10-хвилинка, коли господарі зуміли забити відразу чотири голи - спершу дубль оформив Довбик, забивши на 52 і 54 хвилинах, потім результативний удар на свій рахунок записав Піхальонок, а добив гостей оформив другий рік Гуцуляк. Полтавці змогли відповісти лише голом престижу на 82-й хвилині - гол на рахунку Кравчука.

Перемога дозволила дніпрянам вийти на чисте третє місце, а "Ворскла" може втратити четверте місце, якщо в понеділок "Зоря" обіграє "Олександрію".