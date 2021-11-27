"Днепр-1" деклассировал "Ворсклу" в матче за третье место УПЛ

Оба клуба после экватора чемпионата имели по 31 очку, но полтавчане были выше и занимали третье место из-за лучшей разницы голов.

Но здесь днепряне сразу показали, что настроены третье место отвоевать. Хозяева шокировали гостей уже на 8-й секунде матча, когда Гуцуляк результативно завершил длинный заброс со своей половины от Нельсона - 1:0.

Правда, все главные события матча случились уже после перерыва. "Днепру-1" удалась убойная 10-минутка, когда хозяева сумели забить сразу четыре гола - сперва дубль оформил Довбык, забив на 52 и 54 минутах, затем результативный удар на свой счет записал Пихаленок, а добил гостей оформивший второй год Гуцуляк. Полтавчане смогли ответить лишь голом престижа на 82-й минуте - гол на счету Кравчука.

Победа позволила днепрянам выйти на чистое третье место, а "Ворскла" может потерять четвертое место, если в понедельник "Заря" обыграет "Александрию".