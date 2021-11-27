Без осічки. "Динамо" обіграло "Минай" і зберегло лідерство в УПЛ

"Минай" програв київському "Динамо" в поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-Ліги. Матч закінчився з рахунком 0: 2.

Про це повідомляє РБК-Україна .

"Динамо" активно почало гру, швидко створило гольовий момент і відкрило рахунок. Надалі підопічні Мірчі Луческу грали більш спокійно, втім, моменти створювали саме вони, а не "Минай".

У другому таймі закарпатці провели ряд замін, за результатами яких почала діяти набагато гостріше. Біля воріт стали виникати моменти, причому в деяких ситуаціях столичній команді відверто щастило. Такий розвиток подій і небезпека втрати очок струснули киян.

Аж до фінального свистка футболісти "Динамо" переважно контролювали гру, в результаті чого подвоїли рахунок перед фінальним свистком.