Кулеба їде до Брюсселя обговорювати військове нарощування РФ на кордонах України

"Міністри закордонних справ обговорять останні події та проведуть дискусію щодо ситуації з безпекою в Європі", - наголошується у відомстві.

У прес-службі нагадали, що 24 січня Рада ЄС схвалила висновки щодо цього питання.

"Спроби Росії відтворити розділові лінії на європейському континенті підривають основні принципи, на яких будується європейська безпека, та підтверджується повна та непохитна підтримка України", - заявили в Раді ЄС.

Крім того, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що, у разі вторження Росії на Україну, ЄС підготував пакет санкцій проти Росії.