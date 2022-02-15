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Кулеба їде до Брюсселя обговорювати військове нарощування РФ на кордонах України

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 13:52
Кулеба їде до Брюсселя обговорювати військове нарощування РФ на кордонах України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (getty images)
Автор: РБК-Україна

Глави МЗС 27 країн-членів Європейського Союзу разом із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорять військове нарощування з боку РФ біля кордону України. Зустріч відбудеться 21 лютого у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Ради Євросоюзу.

"Міністри закордонних справ обговорять останні події та проведуть дискусію щодо ситуації з безпекою в Європі", - наголошується у відомстві.

У прес-службі нагадали, що 24 січня Рада ЄС схвалила висновки щодо цього питання.

"Спроби Росії відтворити розділові лінії на європейському континенті підривають основні принципи, на яких будується європейська безпека, та підтверджується повна та непохитна підтримка України", - заявили в Раді ЄС.

Крім того, глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що, у разі вторження Росії на Україну, ЄС підготував пакет санкцій проти Росії.

Зазначимо, Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від будь-якого подальшого загострення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що якщо Росія визнає "ЛДНР", то це означатиме вихід із мінських угод.

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