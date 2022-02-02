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Англійські адвокати звинуватили Дубілета у розкраданні інтелектуальної власності: що відомо

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Київ, Середа 02 лютого 2022 14:14
Англійські адвокати звинуватили Дубілета у розкраданні інтелектуальної власності: що відомо Фото: Дмитро Дубілет (facebook.com/dubilet)
Автор: Наталія Гурковська

Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна) та "Fintech Farm" (Лондон), отримали офіційне повідомлення від англійських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника українського "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

У документі зазначається, що від Дубілета вимагають пояснень щодо ситуації. Інакше буде надіслано офіційну заяву до міжнародних органів боротьби з шахрайством.

Адвокати також навели докази розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", зокрема:

• платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";
• Leobank використовує ті ж кольорові рішення і має аналогічний інтерфейс користувача;
• Leobank використовував на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".

Як повідомлялося, юридична суперечка між власниками "Монобанку" та Дмитром Дубілетом не врегульована. Якщо сторони не знайдуть конструктивного рішення, справа розглядатиметься в англійському суді.

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Дмитро Дубілет
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