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"Для победы Украины еще не поздно": Столтенберг назвал причину

Берлин, Четверг 25 апреля 2024 21:55
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"Для победы Украины еще не поздно": Столтенберг назвал причину Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина все еще может одержать победу в войне с российскими оккупантами, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии в Берлине.

Он отметил, что союзники по НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее. США не могли на протяжении нескольких месяцев выделить финансирование для поддержки Украины, а поставки европейских боеприпасов намного ниже тех уровней, которые обещали обеспечить. Такие задержки имеют последствия.

Таким образом, по словам Столтенберга, Украине не хватало противовоздушной обороны, что позволило российским ракетам и дронам поражать цели. Также украинским защитникам не хватало дальнобойных ракет, что позволило оккупантам сосредоточить больше сил.

"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на пути", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что США выделили более 60 млрд долларов на помощь Украине, а Британия, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов - и сделать это быстро", - подчеркнул генсек.

Ситуация на фронте на фоне задержки помощи

Напомним, ситуация на фронте в Украине стала более тяжелой на фоне приостановки помощи от США и задержки в поставках артиллерийских снарядов от Евросоюза.

В частности, российским оккупантам удалось взять под свой контроль Авдеевку, которую бойцы ВСУ обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что такой ситуации не случилось, если бы Украина вовремя получила обещанные от стран Запада боеприпасы.

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