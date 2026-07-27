RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Для нас это большая проблема": Зеленский раскрыл детали о дефиците ракет для ПВО

07:16 27.07.2026 Пн
2 мин
Ситуацию усугубила еще и война на Ближнем Востоке
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украине критически не хватает ракет для защиты от массированных атак России баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Sky News.

Президент отметил, что сосредоточен на переговорах с США, президентом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали поставлять деньги и оружие для защиты Украины и усиливали санкции против России.

По его словам, ПВО остается приоритетом, поскольку Россия все активнее применяет баллистические ракеты по крупным городам - только на прошлой неделе по Киеву за час выпустили 40 таких ракет.

"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России – они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно быстрее", - сказал Зеленский.

По словам президента, из-за конфликта на Ближнем Востоке у Украины теперь не хватает средств противовоздушной обороны.

"Теперь я понимаю корни проблемы. Я понимаю, что отношения между США и странами Ближнего Востока, и понимаю, что Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке, но поэтому у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема", - пояснил он.

Зеленский добавил, что пытается решить этот вопрос вместе с европейскими партнерами, американцами и другими странами, назвав это "большим вызовом для Украины".

Напомним, Украина уже обсуждает с США ускорение поставок ракет для Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. В частности Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Кроме того, президент Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги по ускорению ключевых оборонных инициатив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийПВОВойна в Украине