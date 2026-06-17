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Дизель преодолел психологическую отметку: как изменились цены на АЗС 17 июня

09:47 17.06.2026 Ср
2 мин
В ряде сетей стоимость топлива снизилась на 1 гривну за литр
aimg Мария Кучерявец
Дизель преодолел психологическую отметку: как изменились цены на АЗС 17 июня Фото: 17 июня цены на топливо на украинских АЗС продолжили снижаться (инфографика РБК-Украина)
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Цены на топливо в Украине продолжают снижаться. В ряде сетей подешевели дизельное топливо и автогаз, а в некоторых - стоимость ДТ уже опустилась ниже психологической отметки в 80 гривен за литр.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС 17 июня.

Главное:

  • Дизельное топливо: подешевело на 1,00 грн. "Укрнафта" преодолела психологическую отметку и снизила цену до 79,90 грн/л.
  • Бензин: обычный А-95 держится на уровне 78,90 грн/л (в "Укрнафте" - 73,90 грн/л).
  • Газ: подешевел на 0,50-1,00 грн. На OKKO и WOG цена упала до 44,90 грн/л, в "Укрнафте" - до 42,90 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

После того как США и Иран заключили предварительное соглашение о разблокировании портов в Ормузском проливе и возобновлении перевозок, мировые цены на нефть пошли вниз, что отразилось на украинских ценниках.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал именно такое развитие событий. По его словам, дизельное топливо было самой проблемной позицией (в марте его цена взлетела почти на 30 гривен), поэтому сейчас у него был наибольший потенциал для падения.

Сегодня, 17 июня, по сравнению со вчерашним днем, премиальные сети (OKKO, WOG, SOCAR) снизили цены на обычный дизель и дизельное топливо повышенного качества на 1 гривну за литр. Автогаз в большинстве сетей подешевел на 1 гривну, а в "Укрнафте" - на 50 копеек.

Дизель преодолел психологическую отметку: как изменились цены на АЗС 17 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 17 июня (инфографика РБК-Украина)

Кроме того, государственная сеть первой снизила цену на обычное дизельное топливо ниже психологической отметки - до 79,90 грн/л. Цены на бензин А-95 пока стабильны и держатся в диапазоне от 73,90 до 78,90 грн/л (премиальные марки - до 82,90 грн/л).

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Детализация цен на АЗС 17 июня, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 86,90 грн
  • ДТ Евро: 83,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 86,90 грн
  • ДТ Евро-5: 83,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 88,90 грн
  • ДТ NANO: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДТ (Energy): 81,90 грн
  • ДТ: 79,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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