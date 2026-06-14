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Действуют из космоса: исследователи подтвердили причастность России к глушению GPS в Европе

03:45 14.06.2026 Вс
2 мин
Россия ведет гибридную войну с орбиты со странами Запада
aimg Юлия Маловичко
Фото: космический спутник (Getty Images)

Американские исследователи установили причастность российских спутников к серии сбоев в работе GPS, которые с 2019 года фиксировались в странах Европы и Северной Америки.

Из 75 случаев кратковременных помех GPS-сигнала было установлено, что по меньшей мере в трех из них источником излучения были спутники российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Все случаи характеризовались сигналом одного типа и преимущественно фиксировались над территорией стран Европы.

Речь идет о спутниках Единой космической системы (ЕКС), которые находятся на орбите типа "Молния" и предназначены для обнаружения пусков баллистических ракет и ядерных взрывов.

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Известно, что такие помехи влияют на работу навигационных сервисов, логистических систем, мобильных приложений с геолокацией и других технологий, которыми ежедневно пользуется гражданское население.

"Россия продолжает применять инструменты гибридного воздействия против стран Запада - от кибератак и диверсий до вмешательства в работу навигационных и коммуникационных систем", - сообщили в ЦПД.

Европейский Союз проводит собственное расследование инцидентов и работает над усовершенствованием систем обнаружения и локализации подобных препятствий.

Как известно, случаи с перебоями GPS-сигналов в Европе встречаются довольно часто, что связывают с глушением навигационных систем Россией.

Ранее сообщалось, что самолеты, на которых перемещаются топ-политики Европы, попадали под влияние глушения GPS. Один из таких случаев произошел с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.

РБК-Украина также писало, что еще в прошлом году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) признала Россию и КНДР виновными в глушении GPS-сигналов в европейском воздушном пространстве.

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