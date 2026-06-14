Действуют из космоса: исследователи подтвердили причастность России к глушению GPS в Европе

Из 75 случаев кратковременных помех GPS-сигнала было установлено, что по меньшей мере в трех из них источником излучения были спутники российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Все случаи характеризовались сигналом одного типа и преимущественно фиксировались над территорией стран Европы.

Речь идет о спутниках Единой космической системы (ЕКС), которые находятся на орбите типа "Молния" и предназначены для обнаружения пусков баллистических ракет и ядерных взрывов.

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Известно, что такие помехи влияют на работу навигационных сервисов, логистических систем, мобильных приложений с геолокацией и других технологий, которыми ежедневно пользуется гражданское население.

"Россия продолжает применять инструменты гибридного воздействия против стран Запада - от кибератак и диверсий до вмешательства в работу навигационных и коммуникационных систем", - сообщили в ЦПД.

Европейский Союз проводит собственное расследование инцидентов и работает над усовершенствованием систем обнаружения и локализации подобных препятствий.