Действующие условия поддержки "зеленой" энергетики должны продолжаться до 2030 года, - эксперт

Действующие условия поддержки зеленой энергетики должны продолжаться до 2030 года, чтобы обеспечить предсказуемость инвесторам и сохранить их интерес к инвестированию в строительство зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Обсуждали дорожную карту по выделению из тарифа ОСП надбавки по поддержке отрасли ВИЭ. На самом деле почти все участники встречи, в том числе и Регулятор, сошлись с мнением, что в условиях войны кардинальное изменение механизма поддержки предприятий возобновляемой энергетики недопустимо", - сказал Омельченко.

По его словам, переход к новым механизмам должен быть сбалансированным и постепенным, как указано в дорожной карте.

"Поэтому участники поддержали уже прописанные в дорожной карте меры, которые предусматривают, что выделение надбавки из ВИЭ из тарифа на передачу "Укрэнерго" будет осуществлена с 2030 года", - сказал Омельченко.

Эксперт рассказал, что Секретариат энергетического Сообщества предложил отдельно указывать, сколько стоит поддержка отрасли ВИЭ, а также начать выделение из тарифа "Укрэнерго" надбавки для новых проектов в секторе зеленой энергетики.

"Это вызвало удивление у участников совещания, поскольку такой подход будет вносить недоразумения по поддержке отрасли ВИЭ для плательщиков тарифа на передачу, то есть промышленности, и может ухудшить платежную дисциплину. В худшем случае к судебным спорам и коллапсу платежей", - отметил Омельченко.

Кроме того, по словам эксперта, идея об изменении механизма поддержки для новых объектов ВИЭ стала сюрпризом для многих.

"В случае ее введения в 2025 году это ставит под угрозу проведение запланированных на этот год зеленых аукционов. Потому что потенциальные инвесторы рассчитывали бизнес-модель под одни условия, а здесь возможны серьезные изменения", - пояснил Омельченко.

По его мнению, даже на такие изменения для новых проектов надо переходный период и они должны быть внедрены не ранее чем через 1-2 года.

Как сообщалось ранее, долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд грн.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год - уровень расчетов составляет всего 62,2%.