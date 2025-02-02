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Діючі умови підтримки "зеленої" енергетики мають тривати до 2030 року, - експерт

Неділя 02 лютого 2025 17:04
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Діючі умови підтримки "зеленої" енергетики мають тривати до 2030 року, - експерт Фото: діючі умови підтримки "зеленої" енергетики мають тривати до 2030 року (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Діючі умови підтримки зеленої енергетики мають тривати до 2030 року, щоб забезпечити передбачуваність інвесторам та зберегти їхній інтерес до інвестування в будівництво зеленої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Обговорювали дорожню карту щодо виокремлення з тарифу ОСП надбавки з підтримки галузі ВДЕ. Насправді майже всі учасники зустрічі, зокрема й Регулятор, зійшлися з думкою, що в умовах війни кардинальна зміна механізму підтримки підприємств відновлюваної енергетики є неприпустимою", - сказав Омельченко.

За його словами, перехід до нових механізмів має бути збалансованим і поступовим, як зазначено в дорожній карті.

"Тому учасники підтримали вже прописані в дорожній карті заходи, які передбачають, що виокремлення надбавки з ВДЕ з тарифу на передачу "Укренерго" буде здійснена з 2030 року", - сказав Омельченко.

Експерт розповів, що Секретаріат енергетичного Співтовариства запропонував окремо вказувати, скільки коштує підтримка галузі ВДЕ, а також почати виокремлення з тарифу "Укренерго" надбавки для нових проєктів в секторі зеленої енергетики.

"Це викликало здивування в учасників наради, оскільки такий підхід буде вносити непорозуміння щодо підтримки галузі ВДЕ для платників тарифу на передачу, тобто промисловості, і може погіршити платіжну дисципліну. В гіршому випадку до судових спорів і колапсу платежів", - зазначив Омельченко.

Окрім того, за словами експерта, ідея про зміни механізму підтримки для нових об’єктів ВДЕ стала сюрпризом для багатьох.

"У разі її запровадження у 2025 році це ставить під загрозу проведення запланованих на цей рік зелених аукціонів. Бо потенційні інвестори розраховували бізнес-модель під одні умови, а тут можливі серйозні зміни", - пояснив Омельченко.

На його думку, навіть на такі зміни для нових проєктів треба перехідний період і вони мають бути впроваджені не раніше ніж через 1-2 роки.

Як повідомлялося раніше, борг компанії "Укренерго" перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд грн.

За даними ДП "Гарантований покупець", значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік - рівень розрахунків складає всього 62,2%.

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