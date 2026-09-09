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Украина готовится к критической зависимости от внешней помощи, - депутат

15:42 09.09.2026 Ср
2 мин
Большинство денег ожидают от ЕС
aimg Сергей Козачук
Украина готовится к критической зависимости от внешней помощи, - депутат Фото: народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк (facebook.com/zeolga96)
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Украине в 2027-2029 годах понадобятся триллионные заимствования для покрытия потребностей бюджета, а государственный долг в этот период может превысить 114% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк.

Потребности в финансировании и роли ЕС

По данным новой Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2027-2029 годы, потребности бюджета в финансировании распределятся следующим образом:

  • 2027 год - общая потребность составит 2,746 трлн грн (2,193 трлн грн - внешние заимствования, 543 млрд грн - внутренний рынок);
  • 2028 год - прогнозируется на уровне 2,06 трлн грн;
  • 2029 год - ожидается снижение до 1,702 трлн грн.

Внешние заимствования в 2026-2028 гг. должны покрывать около 80% всех потребностей. В 2029 году их доля должна упасть до 67%.

Ключевым источником финансирования остается Европейский Союз, который должен обеспечить около двух третей потребностей Украины в 2027-2029 годах.

Приоритет отдается льготным кредитам и максимальной доле грантов, чтобы сдержать рост долговой нагрузки.

"В стратегии прямо отмечено, что европейская поддержка должна обеспечить около двух третей потребностей Украины в финансировании в 2027-2029 годах", - отметила народная депутат.

Динамика долга и фактор безопасности

Государственный и гарантированный государством долг по базовому прогнозу вырастет до 114,2% ВВП в 2028 году, после чего в 2029-м должен снизиться до 108,7% ВВП.

Дефицит бюджета планируется постепенно сократить до 5,5% ВВП в 2029 году.

Все расчеты базируются на предположении о существенном улучшении ситуации с 2027 года.

При этом платежи по обслуживанию и погашению госдолга в 2026-2029 годах составят в среднем 1,27 трлн грн в год.

"Но здесь есть важное "но": весь этот прогноз построен на предположении о существенном улучшении ситуации безопасности начиная с 2027 года", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

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