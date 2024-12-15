Сколько украинцев подали заявку на "тысячу Зеленского": ответ Минэкономики

Заявки на получение одной тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка" подали уже более 9 млн человек. Из них 2 млн - это дети.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Она рассказала, что существует три канала подачи заявок. Основным является приложение "Дія". Как проинформировала Бегун, средства должны быть начислены в течение 10 дней с момента подачи заявки.

Еще один канал подачи заявок - это 8 банков-партнеров. Их перечень опубликован на сайте Министерства экономики Украины. В частности, речь идет о:

SenseBank;

LobosBank;

PrivatBank;

AccordBank;

Abank;

РадаБанк;

БанкКредитныйПро;

ClearingDeal.

Замминистра экономики пояснила, что заявку через банк могут подать исключительно граждане в возрасте от 65 лет, а также те люди, у которых по религиозным убеждениям отсутствует индивидуальный налоговый номер.

Третьим каналом выплаты является Укрпочта. Однако через нее заявку подавать не нужно.

"Если считать людей, которым государство выплачивает поддержку через Укрпочту, это 1,9 миллиона, плюс 7,3 миллиона заявок, которые подались через "Дію", в целом это 9,2 миллиона наших граждан, которые получают зимнюю поддержку", - рассказала Бегун.

Также она добавила, что по состоянию на утро воскресенья 15 декабря, выплаты по заявкам, которые были поданы через приложение "Дія", состоялись уже за 1-3 декабря.

"Это 4,4 миллиарда гривен выплат на карточки. Соответственно, для тех, кто через Укрпочту получает, там 1,9 миллиарда гривен. Эта выплата уже началась с 4 декабря. И она продолжается. До конца месяца все получат через Укрпочту, кто должен через Укрпочту получить выплату", - проинформировала чиновница.

Кроме того, она рассказала, куда украинцы тратят средства. Так, по состоянию на конец 14 декабря: почти 860 млн гривен граждане использовали на оплату коммунальных услуг, 239 млн гривен - на интернет и телекоммуникационные услуги, а также почти 55 млн - это средства, которые были переведены гражданами на благотворительность и нужды ВСУ.