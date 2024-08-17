Подсказка для автомобилистов: как быстро поделиться техпаспортом в "Дії"

Фото: украинцам объяснили, как поделиться техпаспортом в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы могут пошерить (поделиться) техпаспортом на авто с другим человеком онлайн через приложение "Дія". Процедура занимает несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".