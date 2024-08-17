Подсказка для автомобилистов: как быстро поделиться техпаспортом в "Дії"
Фото: украинцам объяснили, как поделиться техпаспортом в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы могут пошерить (поделиться) техпаспортом на авто с другим человеком онлайн через приложение "Дія". Процедура занимает несколько минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как пошерить авто через приложение:
- авторизуйтесь в "Дії";
- в разделе услуги выбираете "Шеринг авто";
- выбираете "Поделиться", затем указываете срок, на который будет доступен техпаспорт для другого человека;
- проверяете свои данные в запросе;
- когда запрос сформирован, показываете QR-код или посылаете ссылку на запрос человеку, которому хотите передать техпаспорт;
- человек сканирует QR-код или переходит по ссылке, вводит свои контактные данные и подтверждает с помощью "Дія.Підпис";
- после этого вы также подписываете этот запрос "Дія.Підпис" и отправляете в сервисный центр МВД.
Также появилась возможность онлайн отменить шеринг авто. Услугой может воспользоваться как владельцем транспортного средства, так и надлежащий пользователь.
Для владельца авто нужно:
- авторизоваться в "Дії";
- выбрать "Услуги" - "Шеринг авто";
- далее - "Отменить шеринг".
Для должного пользователя необходимо:
- авторизоваться в "Дії";
- перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства;
- выбрать "Отказаться от пользования авто" - "Начать";
- пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.
Предоставляем, мы рассказывали, как продать автомобиль онлайн через "Дію".
Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.