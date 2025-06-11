"Дія" сообщит, если вас выписали из жилья - без писем и сюрпризов
Отныне украинцы оперативно будут узнавать, если их сняли с регистрации места жительства. Приложение "Дія" будет присылать об этом push-уведомления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее о снятии с регистрации сообщали по почте, поэтому люди часто узнавали об этом с опозданием или вообще не знали, что уже не имеют официального адреса.
Сообщение появится в "Дії" сразу после того, как владелец жилья выпишет вас из квартиры или дома. Получить такое уведомление смогут пользователи, которые:
- авторизованы в приложении;
- имеют верифицированную налоговую карточку (РНОКПП);
- зарегистрированы в Реестре территориальной громады.
Если вас нет в Реестре, обновить данные можно онлайн на портале "Дія" за несколько кликов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что владелец жилья в Украине при определенных условиях может снять человека с регистрации без его согласия или уведомления. Ранее это было возможно только через суд. Однако есть исключения - например, нельзя выписать совладельца, несовершеннолетнего ребенка или лицо с опекой без соблюдения особых процедур.
Также мы рассказывали, что продать квартиру можно, даже если в ней прописан человек, который не согласен на продажу - согласие нужно только от владельцев. Но выписать такое лицо без его участия можно не всегда. Например, военнообязанных мужчин - только после соблюдения требований воинского учета. В спорных случаях придется обращаться в суд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.