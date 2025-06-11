"Дія" сообщит, если вас выписали из жилья - без писем и сюрпризов

Отныне украинцы оперативно будут узнавать, если их сняли с регистрации места жительства. Приложение "Дія" будет присылать об этом push-уведомления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины .

Ранее о снятии с регистрации сообщали по почте, поэтому люди часто узнавали об этом с опозданием или вообще не знали, что уже не имеют официального адреса.

Сообщение появится в "Дії" сразу после того, как владелец жилья выпишет вас из квартиры или дома. Получить такое уведомление смогут пользователи, которые:

авторизованы в приложении;

имеют верифицированную налоговую карточку (РНОКПП);

зарегистрированы в Реестре территориальной громады.

Если вас нет в Реестре, обновить данные можно онлайн на портале "Дія" за несколько кликов.