В "Дії" летом появится новая полезная услуга для водителей

В декабре прошлого года Минцифры анонсировало европротокол онлайн для водителей.

Отвечая на вопрос, когда ждать запуск этой функции, Коваль сообщила, что услуга заработает летом.

"У нас вообще это лето должно быть активным в контексте различных запусков услуг. Вы знаете, недавно задумалась над количеством новых услуг, которые выходят в "Дії" де-факто каждую неделю", - отметила она.

По словам заместителя министра, если в 2019 году введение новой услуги было настоящим событием, то сейчас это повседневная работа команды Минцифры и партнеров. И это прямо демонстрирует уровень цифровизации в Украине.

"Что касается европротокола, то наша команда ориентируется на середину лета. Мы активно работаем с коллегами из МТСБУ", - добавила Коваль.

Как будет работать услуга?

Водитель формирует сообщение в приложении, "Дія" автоматически заполняет большинство полей. Водитель добавляет фото с места происшествия, выбирает схему ДТП и указывает время. Второй участник подтверждает данные со своего телефона, и оба подписывают заявление с помощью "Дія.Підпису". Это дает документу полную юридическую силу прямо на месте.

"Для граждан - это прежде всего экономия времени и нервов. Вы не ждете полицию, не создаете пробки и можете в реальном времени видеть статус своей заявки. Для государства - это оптимизация работы полиции, которая может сосредоточиться на более сложных вызовах", - отметила Коваль.

Воспользоваться европротоколом можно только тогда, когда в ДТП нет пострадавших, участвовали только два авто, оба водителя имеют действующие полисы страхования, они трезвые и, главное, пришли к согласию относительно обстоятельств аварии.