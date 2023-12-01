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Заявления на возмещение убытков от агрессии РФ можно будет подать в "Дії", - Шмыгаль

Украина, Пятница 01 декабря 2023 16:22
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Заявления на возмещение убытков от агрессии РФ можно будет подать в "Дії", - Шмыгаль Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать возможность для украинцев подавать через "Дію" заявления о возмещении убытков или потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для легитимной конфискации замороженных российских активов Украина предложила четкую и понятную дорожную карту. Один из ключевых элементов - это работа Международного реестра убытков, который был создан решением Совета Европы и будет работать в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Заявления через "Дію"

Шмыгаль сообщил, что были утверждены два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра. Он добавил, что учитывая то, что этот реестр будет работать в электронной форме, то Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра.

"Минцифры также должно разработать возможность для украинцев подавать через "Дію" заявления о возмещении убытков или потерь", - сказал глава правительства.

Классификация категорий убытков

Также Шмыгаль пояснил, что второй документ в этом направлении касается наших предложений по классификации категорий убытков, подлежащих компенсации.

Это позволит системно подойти к передаче всей информации об убытках, потерях и ущербе, который причинила Россия как государству Украина, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млрд долларов.

Недавно Шмыгаль рассказал, что в создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, принимают участие 43 страны и Евросоюз. Ожидается, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать.

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