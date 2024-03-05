В три раза быстрее. В "Дії" упростили процесс оформления субсидии

В Украине решили упростить процесс оформления субсидии через портал "Дія". Теперь людям на это понадобиться втрое меньше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова .

"10 минут на оформление субсидии. Минимум кликов и потраченного времени", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, им удалось втрое ускорить процесс оформления заявления о субсидии на портале "Дія". Раньше на это уходило 30 минут, а теперь услугу можно получить за 10 минут, заполнив 7 полей вместо 21. Большинство документов автоматически подтянется из реестров, не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты.

"Заметьте, что услуга доступна для украинцев, которые ни разу не оформляли субсидию", - добавил он.

Федоров напомнил, что возможность оформить субсидию через "Дію" появилась в 2021 году. И с тех пор его команда постоянно улучшает процесс, чтобы не нужно было руками вносить ту информацию, которая и так сама может подтянуться из реестров.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд гривен.

Недавно сообщалось, что Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников.