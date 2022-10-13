Действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке выгодны России, - Белый дом

"Мир объединяется вокруг Украины в борьбе с российской агрессией. США сыграли ключевую роль в создании этой коалиции и привлекли руководство Саудовской Аравии к этим усилиям", – отметил представитель администрации США.

В то же время он подчеркнул, что Саудовская Аравия на протяжении последних недель сообщила Вашингтону частно и публично о своем намерении сократить добычу нефти.

"Это ложное направление. Мы представили Саудовской Аравии анализ, чтобы показать, что нет рыночной основы для сокращения целевых показателей добычи и что они могут легко дождаться следующей встречи ОПЕК, чтобы увидеть, как будут развиваться события", - отметил представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что другие страны ОПЕК честно сообщили США, что они также не согласны с решением Саудовской Аравии, но чувствуют себя вынужденными поддержать Саудовскую Аравию.